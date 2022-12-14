Лазарев отпустил шутку по поводу статуса короля эстрады Киркорова

Сергей Лазарев посмеялся над "королевским" статусом своего коллеги по сцене Филиппа Киркорова.

Певец Сергей Лазарев отпустил шутку в адрес Филиппа Киркорова на съемках шоу "Новогодняя Маска + Аватар", когда тот пришел в короне.

Исполнитель заявил, что король может быть всего один. Про себя Лазарев тоже не забыл, назвавшись принцем.

Артист надел корону, сев рядом с Киркоровым.

Киркоров такого не ожидал, но быстро пришел в себя, предложив коллеге выйти в эфир в короне.