Ученые превратили парниковый газ в реактивное топливо

Новый катализатор превращает парниковый газ в реактивное топливо. Подобные материалы когда-нибудь могут быть использованы для уменьшения воздействия самолетов на климат.

Самолеты выделяют в атмосферу Земли много углекислого газа или CO2. Эти выхлопы, парниковый газ, способствуют глобальному потеплению. Но когда-нибудь вместо этого CO2 можно будет высасывать из воздуха и использовать для питания этих самолетов.

В настоящее время на воздушные перевозки приходится 12 процентов всех выбросов CO 2, связанных с перевозками и транспортом. Использование CO2 вместо нефти для производства реактивного топлива могло бы уменьшить углеродный след индустрии авиаперевозок.

Катализаторы - это материалы, ускоряющие химические реакции. Международная группа ученых создала катализатор, который может преобразовывать CO2 в топливо для реактивных двигателей. Они описали свое достижение 22 декабря 2020 года в журнале Nature Communications.

Катализатор работает, расщепляя молекулы CO2 на атомы углерода и кислорода, из которых они состоят. Новый процесс происходит в реакционной камере, заполненной газообразным водородом. Катализатор помогает новым свободным атомам углерода соединяться с атомами водорода в газе. Образовавшиеся молекулы углеводородов могут служить топливом для реактивных двигателей. Оставшиеся атомы кислорода соединяются с атомами водорода, образуя воду.

Ученые и раньше пытались превратить CO2 в топливо. Но в этих усилиях использовались катализаторы из дорогих материалов. Этот процесс также состоял из множества этапов. Новый катализатор представляет собой порошок из дешевых ингредиентов, например железа. Он превращает CO2 в реактивное топливо за одну операцию.