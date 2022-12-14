Композитор Дога утверждает, что Ротару более 50 лет поет под фонограмму
Композитор Евгений Дога утверждает, что в 1974 году певица София Ротару порвала связки и с тех пор не может петь вживую.
Все началось с того, что перед "Песней года 1974" певица София Ротару порвала связки и вынуждена была выступать под фонограмму.
Дело в том, что ныне покойный супруг певицы Анатолий Евдокименко создал ансамбль "Червона рута", в составе которого Ротару давала по 4 концерта в день.
Композитор Евгений Дога утверждает, что умолял артистку поберечь голос, но закончилось все тем, что та порвала связки.
С той поры София Михайловна выступает исключительно под фонограмму.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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