Композитор Дога утверждает, что Ротару более 50 лет поет под фонограмму

Композитор Евгений Дога утверждает, что в 1974 году певица София Ротару порвала связки и с тех пор не может петь вживую.

Все началось с того, что перед "Песней года 1974" певица София Ротару порвала связки и вынуждена была выступать под фонограмму.

Дело в том, что ныне покойный супруг певицы Анатолий Евдокименко создал ансамбль "Червона рута", в составе которого Ротару давала по 4 концерта в день.

Композитор Евгений Дога утверждает, что умолял артистку поберечь голос, но закончилось все тем, что та порвала связки.

С той поры София Михайловна выступает исключительно под фонограмму.