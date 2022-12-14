Планеты-изгои блуждают по галактике в одиночестве

Не все планеты вращаются вокруг звезд. Некоторые летают по нашей галактике самостоятельно. А теперь астрономы нашли самую маленькую из этих планет-изгоев.

Недавно обнаруженный блуждающий мир имеет массу примерно с Землю. Поскольку на небе нет солнца, на этой одинокой планете всегда ночь. И это небо намного темнее и заполнено большим количеством звезд, чем можно увидеть из любого места на Земле.

«Небо должно быть чудесным», - говорит Пшемек Мруз. Он астроном в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, Калифорния. Он возглавлял команду, открывшую планету. Но отсутствие солнца дорого обходится, говорит он. «Там тоже должно быть очень холодно».

Этот бродяга вступает в небольшой клуб. За последние 20 лет астрономы обнаружили в нашей галактике менее двух десятков планет без звезд . Большинство из них представляют собой большие шары газа, которые больше похожи на Юпитер, чем на Землю. Но ученые думают, что эти миры - верхушка огромного айсберга. Только в нашей галактике миллиарды планет-изгоев ждут открытия.

Обнаружение этой крошечной планеты «очень ценно», - говорит Диана Драгомир. Она астроном из Университета Нью-Мексико в Альбукерке. Она ищет планеты вокруг звезд, кроме нашего Солнца. Эта работа помогает ей выяснить, сколько миров, помимо Земли, может быть домом для того или иного типа жизни. Вероятно, на этой темной и холодной планете-сироте нет ничего живого. Но его открытие дает Драгомир и другим ученым информацию о мирах, которые трудно найти.

Астрономы думают, что осиротевшие планеты образовались в солнечных системах, подобных нашей. Но что-то выгнало планету. Возможно, гравитация большего мира дала планете шанс. Или, возможно, проходящая звезда подошла слишком близко, и ее сила тяжести зацепила планету или две.