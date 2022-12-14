Приближается массовое вымирание, поскольку организмы стремительно покидают экватор

Наиболее биоразнообразные экосистемы океана обычно находятся в тропических водах вокруг экватора, но глобальное повышение температуры вынуждает водные организмы все быстрее и быстрее покидать привычные места обитания.

Согласно исследованию австралийских ученых из университетов Окленда, Квинсленда и Саншайн-Кост, изменение климата и повышение температуры затронули не только океанических обитателей, но и стали причиной нарастающей миграции людей, проживающих вблизи экватора.

В статье, опубликованной австралийскими исследователями в The Conversation, говорится, что мы можем находиться на пороге массового вымирания, вызванного не только негостеприимно горячей водой вокруг экватора, но и разрушением экосистемы, которая происходит из-за массового переселения организмов.

«Когда то же самое произошло 252 миллиона лет назад, то 90 процентов всех морских видов погибли», — пишут ученые.

Массовое вымирание приближается:

Ученые проследили распространение почти 49 000 различных видов в океане, чтобы узнать, куда и почему они перемещаются. Обычно распределение океанической жизни немного похоже на «колоколообразную» кривую: лишь малая часть видов проживает рядом с Северным и Южным полюсами, но большинство предпочитает теплые воды экватора.

Теперь эта кривая, согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, активно меняется, так как огромное количество морских обитателей покинули экватор.

Ученые предупреждают, что по мере того, как экваториальные обитатели находят новые дома, они по сути становятся инвазивными видами (распространяющиеся в результате деятельности человека биологические виды, распространение которых угрожает биологическому многообразию того или иного региона), конкурирующими с местными обитателями за пищу, пространство и другие ресурсы. Это, естественно, приводит к вымиранию некоторых видов.

Это угрожает не только биоразнообразию и экологическому здоровью планеты в целом, но и человеческим сообществам, для которых океан — источник пропитания и дохода. Все это делает немедленные меры по борьбе с изменением климата еще более актуальными.