На Марсе обнаружены большие запасы льда

Есть ли вода на Марсе, каковы ее объемы и в каком состоянии она находится — вопросы, которые на протяжении многих лет интересуют ученых.

Конечно, уже давно известно, что в небольшом количестве вода на Марсе присутствует, более того, когда температура на планете повышается, даже появляются жидкие ручейки. Однако речь идет о мизерном ее количестве, ученых же интересуют большие объемы.

Напомню, что Красная планета некогда была вообще полностью покрыта водой, но потом, с потерей магнитного поля, она утратила почти все запасы жидкости. Однако согласно одной из версий, большое количество воды все еще может находиться под поверхностью планеты.

На днях эту информацию частично подтвердил зонд Экзо Марс-TGO, о чем сообщило Европейское космическое агентство. Как считают исследователи, зонд выявил большие объемы льда, которые скрыты под слоем грунта. Совершить открытие помогло современное оборудование, которым оборудован зонд.