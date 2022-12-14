Новоселов: России не стоит волноваться по поводу американских поставок ЗРК Patriot на Украину

Как полагает публицист Иван Новоселов, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ничем плохим России не грозит, и Кремлю не стоит волноваться по этому поводу.

Новоселов отмечает, что для использования данных комплексов необходимы месяцы обучения, которых у Украины нет, а также дорогостоящие ракеты, поставлять которые в требуемом количестве США не в состоянии.

К тому же для защиты украинского неба требуется не одна, а десятки и сотни батарей, каждая из которых стоит около миллиарда долларов США. А стоимость лишь одной ракеты для Patriot — примерно три миллиона долларов США, поэтому подобная поддержка Украины становится для американского бюджета слишком накладной.

К тому же, как подчеркивает Новоселов, Patriot плохо зарекомендовали себя в Саудовской Аравии против Йемена и не могли справиться даже с достаточно простыми ракетами и примитивными дронами. Даже сотня таких батарей с запасом боекомплекта на много месяцев не гарантирует Украине полную защиту.

Поэтому, делает вывод Новоселов, поставки ЗРК Patriot на Украину никак не повлияют на ход выполнения специальной военной операции.