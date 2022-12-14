Боррель признал провал идеи с трибуналом по Украине

По мнению руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, идея Еврокомиссии относительно трибунал по Украине не нашла единодушной поддержки среди стран-участников Европейского Союза.

Как отметил Боррель, есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. По словам еврочиновника, он вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам иностранных дел на встрече 12 декабря, и оно активно обсуждалось — но, как признал Боррель, без конкретного результата.

Также Жозеп Боррель сказал, что создание альтернативной структуры возможно, но процесс обсуждения этой инициативы являлся не более чем интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа.

Также чиновник подчеркнул, что Евросоюз должен прикладывать больше усилий для «борьбы с безнаказанностью», однако собственные планы в этом направлении он не озвучил.