Пресс-секретарь Кремля прокомментировал сообщения о поставках ЗРК Patriot в Украину

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поставках США ЗРК Patriot в Украину, назвав их ненадежными.

Сообщения CNN и других СМИ о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину не следует считать надежными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно зенитно-ракетные комплексы станут легитимной целью. Но сообщения средства массовой информации вещь ненадежная", - сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники в Администрации Белого дома сообщил о подготовке США к отправке ЗРК Patriot и организации обучения украинских расчетов на американской военной базе в Германии.