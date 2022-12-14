Пресс-секретарь Кремля прокомментировал сообщения о поставках ЗРК Patriot в Украину
2022-12-14 13:47
Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поставках США ЗРК Patriot в Украину, назвав их ненадежными.
Сообщения CNN и других СМИ о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину не следует считать надежными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно зенитно-ракетные комплексы станут легитимной целью. Но сообщения средства массовой информации вещь ненадежная", - сказал он.
Ранее CNN со ссылкой на свои источники в Администрации Белого дома сообщил о подготовке США к отправке ЗРК Patriot и организации обучения украинских расчетов на американской военной базе в Германии.
Опубликовано: Максим Алексеев