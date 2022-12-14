Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, сумевшим забросить 800 шайб

Россиянин Александр Овечкин преодолел отметку в 800 заброшенных шайб в ворота противника.

14 декабря нападающий хоккейной команды "Вашингтон" Александр Овечкин оформил свой двадцать девятый хет-трик, трижды забросив шайбу в ворота "Чикаго". При этом Овечкин стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который смог забросить восемьсот шайб за карьеру.

На первом месте по количеству забитых шайб в НХЛ находится Уэйну Грецки, поразивший ворота соперника 894. Второе место принадлежит Горди Хоу, который забросил 801 шайбу.