Пресс-секретарь Кремля оценил возможность «освобождения» Чернигова и Одессы
2022-12-14 14:13
Дмитрий Песков оценил возможность «освобождения» украинских городов Чернигова и Одессы.
Возможность "освобождения" украинских городов Чернигова и Одессы зависит от желания граждан, проживающих в этих населенных пунктах, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Все зависит от выбора граждан, решения людей, которые проживают в этих городах. Первоочередной задачей остается защита населения ЛНР и ДНР. Мы видим сложную ситуацию на Донбассе", - сказал он.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов будут освобождены, но говорить о сроках пока рано.
Опубликовано: Максим Алексев