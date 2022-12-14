Пресс-секретарь Кремля оценил возможность «освобождения» Чернигова и Одессы

Дмитрий Песков оценил возможность «освобождения» украинских городов Чернигова и Одессы.

Возможность "освобождения" украинских городов Чернигова и Одессы зависит от желания граждан, проживающих в этих населенных пунктах, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Все зависит от выбора граждан, решения людей, которые проживают в этих городах. Первоочередной задачей остается защита населения ЛНР и ДНР. Мы видим сложную ситуацию на Донбассе", - сказал он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов будут освобождены, но говорить о сроках пока рано.