Боррель: ЕС не поддержал создание трибунала по военным преступлениям в Украине

Жозеп Боррель утверждает, что лидеры Евросоюза не смогли согласовать идею учреждения трибунала для расследования преступлений на территории украинского государства.

Днём среды глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что накануне в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел Европейского союза, которые обсудили возможность создание трибунала, деятельность которого была бы направлена на расследование военных преступлений в Украине.

По данным Борреля, появление подобного органа могло бы способствовать установлению справедливости в ходе военного конфликта на территории украинского государства, однако идея об учреждении этого трибунала не получила поддержки от всех глав государств МИД Европейского союза.