Дети из замороженных эмбрионов в будущем рискуют заболеть раком

Об этом заявили шведские ученые после обследования более чем 8 миллионов скандинавских ребятишек.

В своем исследовании команда ученых из Гетеборгского университета изучила данные нескольких миллионов детей, 171 тысяча из которых была рождена с помощью ВГТ, а более 22 тысяч - непосредственно из размороженных эмбрионов.

Технология ВГТ дает возможность создать человеческий эмбрион в лабораторных условиях: яйцеклетка и сперматозоид соединяются, и полученный эмбрион либо сразу вживляется в матку, либо замораживается на некоторое время.

Предыдущие исследования уже показали наличие некоторых проблем у рожденных из замороженных эмбрионов детей. Но о долгосрочных рисках было известно мало.

Авторы исследования выяснили, что у таких ребятишек риск развития злокачественных опухолей центральной нервной системы и лейкозов выше, чем у всех остальных.

Между тем ученые зарегистрировали лишь 48 таких случаев среди обследованных ими детей. Поэтому они предупреждают, что результаты исследования нужно интерпретировать аккуратно.

Хотя, безусловно, полученные ими данные имеют большое значение для мировой статистики, поскольку все больше людей обращаются к методу ВГТ для зачатия детей.