Подоляк: спецоперация в Украине закончится весной или летом 2023 года

Советник Зеленского Михаил Подоляк уверен, что боевые действия в Украине завершатся уже весной или летом следующего года.

Днём среды официальный представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что по его личной оценке, военный конфликт на территории украинского государства может завершится весной или летом в 2023 году, поскольку в Генштабе ВСУ считают, что российские войска уже достаточно истощены.

По личному мнению Подоляка, санкционное давление коллективного Запада на Россию будет лишь усиливаться, что может вынудить Москву в скором времени остановить специальную военную операцию.