Алешкин рассказал, почему Асмус осталась без жилья после развода с Харламовым

Кристине Асмус негде жить с дочкой после того, как она рассталась с Гариком Харламовым. Актриса вынуждена проживать под одной крышей с бывшим. Почему так получилось?

Во владении актрисы Кристины Асмус недвижимости нет. После расставания с юмористом Гариком Бульдогом Харламовым знаменитость осталась ни с чем на законных основаниях, о чем сообщил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Дело в том, что разделу подлежит имущество, купленное в браке. Всю недвижимость Харламов приобрел до союза с Асмус.

Дом, в котором живут экс-супруги с дочерью и мамой комика, принадлежит последнему.

За время брака бывшие приобрели 2 авто, один из которых записан на актрисе, другой на звезде "Comedy Club". По этой причине делить экс-возлюбленным нечего.