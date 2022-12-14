ВС РФ ликвидировали 5 украинских ДРГ на Красно-Лиманском направлении фронта

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ ликвидировали 5 украинских диверсионно-разведывательных групп на Красно-Лиманском направлении.

14 декабря представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации российские военнослужащие ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп украинской стороны в районах сёл Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР.

Помимо прочего, на Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ близ села Стельмаховка ЛНР, а также сорваны контратаки трёх штурмовых групп противника в окрестностях села Площанка и города Кременная в ЛНР.

Таким образом, за прошедшие сутки специальной военной операции России на Украине солдатами российской армии уничтожено не менее 60 единиц живой силы убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа Вооружённых сил Украины.