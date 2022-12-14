Самый прочный сплав в мире получен в лабораторных условиях

Этот материал высокопластичен, сверхстоек к деформациям, при низких температурах не разрушается, а становится намного прочнее.

Изучая свойства сплава металлов кобальта, никеля и хрома, ученые из США выяснили его необычайную пластичность, прочность и устойчивость к разрушениям.

Эти качества новый материал обрел благодаря тому, что все три металла входят в его сплав в одинаковых долях. Во всех других подобных сплавах одного элемента всегда больше, чем других.

Металлу присуща высокая ударная вязкость - то есть способность в процессе разрушения и деформации под влиянием ударной нагрузки поглощать кинетическую энергию.

В будущем это позволит использовать его в авиа- и космостроении и других отраслях науки и промышленности.