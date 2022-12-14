Информационное агентство 19FortyFive сообщило о победе Москвы в экономической войне с государствами коллективного Запада.

Днём среды колумнист издания 19FortyFive Роберт Фарли публично заявил, что западные страны проиграли экономическую войну с Россией, введя санкции против Москвы после начала спецоперации в Украине. По данным Фарли, Запад хотел увидеть падение курса российского рубля, однако в действительности нацвалюта России лишь укрепилась, в то время как государства Европы экономически ослабли.

Роберт Фарли уверяет, что настоящей причиной благосостояния российской экономики является тот факт, что вопреки западным санкциям Москва продолжает поставлять энергоресурсы странам Европейского союза.