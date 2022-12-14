На Украине допустили новую волну мобилизации

Замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила новую волну мобилизации в стране для пополнения рядов ВСУ.

14 декабря заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телеканала «1+1» немногословно оценила возможность новой волны мобилизации в стране.

Маляр заявила, что «эти вещи сложно прогнозировать», отметив факт того, что «те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене», ввиду чего украинцев в обозримом будущем может ждать новая волна мобилизации для пополнения рядов Вооружённых сил Украины.