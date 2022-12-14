Bloomberg: Украина и Запад будут сломлены из-за продолжения конфликта зимой

Журнал Bloomberg предупредил о "сломе" Киева и его западных союзников из-за вероятного продолжения боевых действий в холодное время года.

14 декабря публицист Хэл Брэндс написал новую колонку для американской газеты Bloomberg, где заявил, что украинская армия, понёсшая существенные потери за время российской спецоперации, окажется в уязвимом положении, если Россия не решит взять паузу или полностью прекратить конфликт текущей зимой.

По данным Брэндса, также существенно пострадала энергетическая и экономическая системы Украины, нуждающиеся в длительном восстановлении. Хэл Брэндс напомнил, что западные государства тоже испытывают финансовые трудности из-за поддержки Киева, и зимний период может оказаться самым тяжёлым для США, НАТО, Евросоюза и украинской государственности.