Американский полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что администрация Вашингтона дала понять Москве о своём нежелании участвовать в переговорном процессе по украинскому кризису.

В среду интернет-шоу Judging Freedom взяло интервью у отставного полковника армии Соединённых Штатов Дугласа Макгрегора, который напомнил, что правительственные лица Белого дома неоднократно заявляли о нежелании Вашингтона вести переговоры с Россией о завершении спецоперации в Украине, позволяя ВСУ решить все разногласия с Москвой на поле боя.

По мнению Макгрегора, подобные заявления американских чиновников являются чётким сигналом Владимиру Путину о том, что США не хотят урегулирования военного кризиса в Украине дипломатическими средствами.