Jerusalem Post: в Израиле сотню украинских беженцев выселят из государственного жилья

Власти Израиля планируют выселить сотню украинских беженцев из спонсируемого государством жилья.

14 декабря израильская газета The Jerusalem Post заявила, что правительство Израиля на прошлой неделе сообщило 100 украинских беженцев, что их выселяют из государственного жилья, которое было предоставлено им бесплатно, и они должны найти жилье самостоятельно.

Отмечается, что украинские беженцы официально не признаются беженцами в Израиле, поэтому они не могут открыть банковские счета или найти легальную работу, а государство закрывает глаза на этот вопрос.

В свою очередь министерство социального обеспечения и благосостояния Израиля страны заявило, что контракт с одним из операторов, размещающих беженцев из Украины, истёк, а жильцам, которые не могут позволить себе оплатить аренду квартиры по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.