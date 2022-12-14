Ученые рассказали, есть ли расизм и фанатизм в нашей ДНК

Может ли фанатизм и расизм в нашей ДНК быть пережитком нашего страха перед «другими», в те времена, когда это было необходимо для выживания?

Глубоко внутри всех нас есть немного ксенофобии, расизма, сексизма и фанатизма:

Люди — наиболее способные к сотрудничеству виды на планете — все мы являемся частью огромной взаимосвязанной экосистемы, хоть и не идеальной, но мы построили огромные города, связанные глобальной нервной системой дорог, морских путей и оптических волокон связи.

Мы отправили тысячи спутников, вращающихся вокруг планеты. Возможно мы пошли иным путем развития, чем, к примеру, муравьи с их сложной структурой муравьиной колонии, связей всех особей и их способностей и напоминаем по поведению скорее крыс или приматов.

Но если вдуматься, даже такая, казалось бы, простая вещь, как графитовый карандаш — это работа тысяч рук со всего мира, как описывает цитированное ниже замечательное эссе Леонарда Рида “I-Pencil” (Полное название — «Я, Карандаш: Мое генеалогическое древо, рассказанное Леонарду Э. Риду»).

Эссе «Я, Карандаш» написано от первого лица с точки зрения самого карандаша. Он подробно описывает сложность его сотворения, перечисляя все компоненты, из которых он создан: кедр, лак, графит, наконечник, фактис, пемза, воск, клей и многочисленные задействованные люди, вплоть до уборщика на заводе и смотрителя маяка, руководящего отгрузкой в порт…

Я, Карандаш и каким бы простым я ни казался, я заслуживаю вашего удивления и трепета… если вы осознаете чудо, которое я символизирую, вы сможете помочь спасти свободу, которую человечество, к сожалению, теряет. Мне нужно преподать вам важный урок. И я могу преподать этот урок куда лучше, чем автомобиль, самолет или посудомоечная машина, потому что… ну, потому что я, казалось бы, такой простой. Такой просто и тем не менее, никто в одиночку на этой Земле не знает, как меня создать.

С другой же стороны мы можем проявлять удивительную нетерпимость друг к другу. Если быть полностью честными, возможно, глубоко внутри всех нас есть немного ксенофобии, расизма, сексизма и фанатизма, если бы мы только позволили этому выйти наружу. К счастью, мы обладаем мозгом и можем контролировать какие позывы нам стоит подавлять в обществе. И мы подавляем мы эти тенденции ради нашего собственного благополучия во благо общества. Но не все с этим согласятся.

Большинство человеческих взглядов и поведения имеют как генетический, так и экологический характер. Это также относится к нашим страхам перед “чужими”, которые отличаются от нас — ксенофобией — и нетерпимостью к их точкам зрения — фанатизмом. В миндалевидное тело мозга встроен рефлекс страха, который запускается при встрече с незнакомцем.

Кстати подобный эффект мы также можем испытывать, когда смотрим на монстров в фильмах ужасов или забравшись на чердак видим там скопление жутких кукол. Страх, возникающий при взгляде на «человека», имеющего небольшие отклонения от нормы, и усиление этого страха из-за движения этого «человека» были подмечены ещё в 1818 году писательницей Мэри Шелли в романе «Франкенштейн, или Современный Прометей».

А в 70-х годах XX века японский ученый Масахиро Мори придумывал робота по заказу компании, которая хотела выпускать простейших рекламных киборгов, которые могли бы выполнять примитивные функции: открывать двери, сообщать погоду на завтра между делом рассказывая хокку про новую лапшу, но как оказалось, в следствии проведенного исследования, человекообразные роботы с ручками, ножками и улыбающимися рожицами побеждали простейших кубических ботов среди участников опроса.

Чем больше робот был похож на человека, тем более симпатичным он казался. За исключением одного большого «но». В какой-то момент схожесть с человеком переставала радовать и начинала пугать, и чем больше робот был похож на живого ребенка, женщину или мужчину, тем более отталкивающее впечатление он производил.

Продолжалось так до тех пор, пока робот на рисунке не начинал выглядеть почти как настоящий человек — тут испытуемые опять находили его симпатичным.

Заинтересовавшись эффектом, ученый начал экспериментировать с другими образами.

Феноменом «зловещей долины» издавна пользуются создатели фильмов, литературы, игр и анимации, чтобы вызвать чувство страха, — достаточно вспомнить всевозможных зомби, медсестёр из серии Silent Hill или женщину из из фильма «Звонок».

Искусственные персонажи, которые должны вызывать симпатию, не должны быть чересчур похожи на людей, особенно если они анимированы — это хорошо знают мультипликаторы.

Кроме того, эти исследования были изрядно дополнены. Например, в отчете Китты Макферсон (Принстонский университет, США), есть сведения о том, что традиционными обитателями «зловещей долины» наряду с трупами, зомби и клоунами являются еще и обезьяны, поскольку при всей своей забавности эти умные звери производят на многих людей впечатление «противных, жалких и уродливых».

Впрочем, и без Китты Макферсон отношение людей к обезьянам было известно. Достаточно вспомнить, какой шок вызвало в XIX веке сообщение о том, что краснозадые кривляки — наши близкие родственники.

Наше подсознание мешает нам симпатизировать шимпанзе, потому что оно считает своим долгом оградить нас от половой связи с ним. Серьезно… Но это не значит, что вы должны с осторожностью относиться к тем, кто умиляется кошкам и сюсюкается с собаками — подавляющее большинство гомо сапиенс уж точно не держат их за объект вожделения, именно поэтому подсознание вовсе не беспокоится за нас и нашу половую связь.