Ученые выяснили, может ли сознание являться энергетическим полем

ЭП - составная часть энергетических полей космоса. Энергетические поля живых существ ( био поля или пси поля) имеют достаточно сложный состав.

Электромагнитные волны:

Идея заключается в том, что эти волны электрической активности посылаются нейронами и, распространяясь по участкам мозга, управляют всем нашим сознательным опытом. Безусловно, исследование, опубликованное в журнале Neuroscience of Consciousness, предлагает больше теории, чем материальных доказательств, но автор утверждает, что оно может проложить путь для роботов, которые будут думать и чувствовать.

Оно Живое!

Автор научной работы Джонджо Макфадден, профессор молекулярной генетики в Суррейском университете, научный редактор ведущих учебных пособий по молекулярной биологии и системной биологии туберкулеза, указывает на недостатки в других моделях сознания как на причину того, что у нас до сих пор нет разумного искусственного интеллекта или роботов, способных к самосознанию.озможно, ключ к сознанию кроется не только в мозге человека

Отметим, что гипотеза Макфаддена противоречит точке зрения большинства нейробиологов, которые обычно рассматривают сознание как некое повествование, которое мозг строит из наших чувств, восприятия и действий.

Вместо этого Макфадден возвращается к более эмпирической версии дуализма — идее о том, что сознание происходит от чего-то иного, чем просто деятельности мозга — в данном случае от энергии.

"Как материя мозга становится осознанной и умудряется мыслить – это тайна, над которой размышляли философы, теологи, мистики и обычные люди на протяжении тысячелетий", - сказал Макфадден в пресс-релизе исследования.

"Я верю, что эта тайна теперь раскрыта, и что сознание – это опыт нейронов, подключающихся к самогенерирующемуся электромагнитному полю мозга, чтобы управлять тем, что мы называем "свободной волей" и нашими добровольными действиями."