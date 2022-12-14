Ученые рассказали, почему мы верим в сверхъестественное

В Европе и Америке количество людей, заявляющих об отсутствии религиозных убеждений быстро растет, но количество людей, исповедующих ту или иную религию растет еще быстрее.

Сила сверхъестественных убеждений побудила ученых попытаться разобраться что лежит в их основе. На сегодняшний день исследования, проведенные учеными, говорят о так называемой аномалии (или дефекте) у верующих: религиозные люди не объективны в зрительном восприятии окружающей действительности; люди, верящие во все сверхъестественное легко покупаются на различные бредовые заявления.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Applied Cognitive Psychology, учёные пришли к выводу, что верующим и религиозным людям приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы понять как на самом деле устроен реальный мир.

Марьяна Линдеман и Анника Сведхольм-Хаккинен опросили 258 испытуемых, родом из Финляндии, об их религиозных убеждениях — существует ли, по их мнению, «всё знающий и любящий всех Бог» , а также, верят ли они в паранормальные явления (например телепатию и экстрасенсорные способности). Затем испытуемых попросили заполнить серию онлайн тестов и опросник с целью выявить их демографические и психологические особенности. В соответствии с результатами предыдущих исследований, Линдеман и Сведхольм-Хаккинен выяснили, что верующими в основном являются женщины, а также люди, доверяющие интуиции и не склонные к аналитическому мышлению.

Следующим шагом ученых стало выявление способностей испытуемых к понимаю физического устройства мира. Хотя совокупность школьных оценок испытуемых по физике и математике была никак не связана с их сверхъестественными убеждениями, оценки по другому фактору, который исследователи назвали “физической работоспособностью”, были обратно пропорциональны силе веры в сверхъестественное.

“Физическая работоспособность” основывается на целом ряде критериев: умение правильно сопоставить перевернутые изображения, решить разнообразные технические и физические задачи, уровень научного знания и тенденция к одухотворению различных вещей и предметов.

Авторы исследования пришли к выводу, что люди с религиозными убеждениями и верой в сверхъестественное больше сконцентрированы на собственных мыслях, и меньше на происходящем в реальном мире.

Также, авторы исследования сообщают, что к религиозным убеждениям больше склонны люди, чей фенотип схож с фенотипом людей, имеющих заболевания аутического спректра. (Конечно, данная аналогия не совсем корректна, так как за свою жизнь люди могут несколько раз менять убеждения — от веры в Бога до полного ее отрицания. На эти изменения влияет жизненный опыт, размышления и беседы с людьми.

Подобные вещи никак не связаны с заболеваниями аутического спектра. В принципе, вполне возможно, что существуют люди, чей фенотип на протяжении всей жизни удерживает их в рамках магического мышления и веры в сверхъестественное, но подобные примеры науке пока не известны).

Испытуемых также просили дать определение таким понятиям как “сознание” и различным предметам (например “цветы”, “часы” итд) и описать их свойства. Например:“имеет духовное происхождение, или происходит в мозге человека”. Когда участники исследования присваивали духовное происхождение цветам, камням или ветру, учёные ставили им низкие оценки по «физической работоспособности».

Но даже если мы будем помнить, что растения, возможно, обладают сознанием, полагать, что у камня есть сознание - фактическая ошибка, очень схожая с верой в Бога или в астрологию.

Склонность видеть во всем одухотворенность похожа на грубую ошибку в инструкции к сложной машине и имеет много общего с верой в Бога; что неудивительно, так как большая часть религиозных убеждений основана на вере в святого духа, который вдохнул жизнь во всё сущее.