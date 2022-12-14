Полковник Макгрегор: США сигнализируют России о нежелании начала переговоров по Украине

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США сигнализируют России о нежелании начала мирных переговоров по украинскому конфликту.

14 декабря отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о том, что Вашингтон своими действиями дал понять Москве о нежелании мирного разрешения украинского кризиса.

Макгрегор добавил, что ввиду нежелания Белого дома «сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации» на Украине, исход данного конфликта определится в бою.