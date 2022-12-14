JP: власти Израиля выселяют 100 украинских беженцев из бесплатного жилья

Издание Jerusalem Post сообщило о решении Тель-Авива выселить порядка 100 украинских беженцев из жилья, предсталвяемого государством.

14 декабря журналисты информагентства The Jerusalem Post сообщили, что благотворительная компания вынуждена выселить не менее ста украинских беженцев из жилищ, которые ранее предоставлялись им на бесплатной основе. По данным репортёров JP, причиной выселения беженцев из Украины является истечение срока действия контракта об оказании услуг проживания.

Также в Jerusalem Post отметили, что выселяемые украинцы не в состоянии найти работу и обеспечить оплату нового съёмного жилища, поскольку находятся в Израиле в статусе беженцев.