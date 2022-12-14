Диетологи рассказали о калорийности винограда

Виноград — ягода универсальная. Её не только едят свежей, но и используют для приготовления вина, виноградного сока или джема.

Виноград является излюбленным деликатесом многих людей, но есть мнение, что его можно легко оправиться от него. Это так? Посмотрим, сколько калорий в винограде.

Среднее содержание калорий винограда на 100 граммов:

зеленый - 69 ккал;

красный - 64 ккал;

киш-миш - 95 ккал.

В этом случае рассмотрим: в среднем один виноград содержит 3-5 ккал, поэтому не стоит на него накладывать - если вы единовременно курите целую кучу, это будет очень калорийно. Букет киш-миши весом в полкилометра легко раздавить, особенно за телевизором или компьютером, и в этом количестве уже около 475 ккал!

Особенно не принимайте участие в высушенном винограде, известном нам как изюм - 100 г изюма содержат около 350 ккал.

Полезные свойства:

Виноград и виноградный сок богаты витаминами группы Б, стакан виноградного сока содержит его дневную норму. Кроме того, виноградная масса витаминов групп C и P. Также виноград - отличный источник калия.

Виноград рекомендуется при заболеваниях пищеварительного тракта, особенно когда заболевание характеризуется недостаточной секрецией желудочного сока. Очень полезный виноград для воспалительных процессов дыхательных путей, а также для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.