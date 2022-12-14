Мускатный орех защищает вашу печень
Ученые провели исследование на мышах и обнаружили, что мускатный орех защищал печень грызунов.
Полезные свойства:
стимулирует иммунитет;
улучшает кровообращение;
помогает пищеварительной системе;
способствует улучшению состояния при артрите;
снижает риск ревматизма;
укрепляет волосы и ногти;
препятствует распространению вирусов в организме;
имеет противовоспалительное действие;
улучшает потенцию у мужчин;
помогает при аутоиммунных заболеваниях.
Он снижал уровень воспаления в органе. По мнению исследователей, секрет кроется в антиоксидантах, содержащихся в мускатном орехе.
В ходе эксперимента ученые провоцировали повреждение печени у подопытных животных. Специалисты использовали тиоацетамид ― соединение, токсичное для печени. Мускатный орех уменьшал выраженность негативных последствий и влиял на ген PPAR. Когда этот ген был «выключен», специя не помогала сохранить здоровье печени.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Эльза
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