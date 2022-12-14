Мускатный орех защищает вашу печень

Ученые провели исследование на мышах и обнаружили, что мускатный орех защищал печень грызунов.

Полезные свойства:

стимулирует иммунитет;

улучшает кровообращение;

помогает пищеварительной системе;

способствует улучшению состояния при артрите;

снижает риск ревматизма;

укрепляет волосы и ногти;

препятствует распространению вирусов в организме;

имеет противовоспалительное действие;

улучшает потенцию у мужчин;

помогает при аутоиммунных заболеваниях.

Он снижал уровень воспаления в органе. По мнению исследователей, секрет кроется в антиоксидантах, содержащихся в мускатном орехе.

В ходе эксперимента ученые провоцировали повреждение печени у подопытных животных. Специалисты использовали тиоацетамид ― соединение, токсичное для печени. Мускатный орех уменьшал выраженность негативных последствий и влиял на ген PPAR. Когда этот ген был «выключен», специя не помогала сохранить здоровье печени.