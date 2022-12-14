Медведев высмеял президента Латвии за предложение создать «Рижский трибунал»

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что президент Латвии Эгилс Левитс предложил создать антироссийский трибунал в Риге, не подумав о последствиях подобных инициатив.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что латвийский президент Эгилс Левитс, выступивший с предложением о создании "Рижского трибунала" с целью осуждения Москвы за спецоперацию в Украине, должен поинтересоваться у населения собственной страны, желает ли оно конфликта с Россией.

Медведев уверен, что не обладающая собственными войсками Латвия не в состоянии вершить суд над Российской Федерацией, на балансе которой есть триада ядерных сил сдерживания.