Медведев высмеял президента Латвии за предложение создать «Рижский трибунал»
Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что президент Латвии Эгилс Левитс предложил создать антироссийский трибунал в Риге, не подумав о последствиях подобных инициатив.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что латвийский президент Эгилс Левитс, выступивший с предложением о создании "Рижского трибунала" с целью осуждения Москвы за спецоперацию в Украине, должен поинтересоваться у населения собственной страны, желает ли оно конфликта с Россией.
Медведев уверен, что не обладающая собственными войсками Латвия не в состоянии вершить суд над Российской Федерацией, на балансе которой есть триада ядерных сил сдерживания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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