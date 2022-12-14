Преимущества чая Matcha, о котором вы не знали

Возможно, вы наслаждались чаем matcha в своем местном ресторане или имели мороженое из зеленого чая или какое-то другое удовольствие, но не считали, что это один из самых здоровых чаев для потребления.

Матча чай для облегчения стресса:

Может показаться, что время, необходимое для создания спичечного чая, может добавить к вашей рабочей нагрузке, но это фактически облегчает стресс. Это преимущество, которое многие японские дзен-буддисты и китайские даосы обнаружили давно.

Наличие готовой продукции под рукой на самом деле намного хуже в долгосрочной перспективе. Фактический процесс приготовления спичечного чая на самом деле даст вам возможность замедлить ход и осознать, что вы делаете.

В чае Матча также содержится l-теанин, который является аминокислотой, которая полезна для вашего тела. Это помогает успокоить вас и сосредоточиться на том, что нужно сделать. Как только вы сможете выпить чашу спичечного чая и замедляться, вы перестанете беспокоиться о вещах, и стресс исчезнет.

Использование Matcha Tea для снижения веса:

Многие люди, которые слышали о спичечном чае, также могут быть заинтересованы в преимуществах потери веса. Это потому, что в нем содержится антиоксидант, называемый EGCG, который связан с преимуществами потери веса.

Матча чай содержит больше, чем ваш обычный зеленый чай, примерно в три раза выше. Этот антиоксидант может на самом деле ускорить работу по сжиганию жира вашего тела примерно на 17 процентов.

Метаболизм вашего тела увеличится и поможет сжигать жир примерно в четыре раза выше среднего. И нет никаких отрицательных побочных эффектов, таких как то, что произойдет, если вы принимаете таблетки для похудения. Вы избежите увеличения сердечного ритма или высокого кровяного давления, которое могут вызвать таблетки для похудения и стероиды.

Ваш риск серьезного заболевания сердца снижается:

Матча чай также содержит полифенольные соединения. Они могут помочь снизить риск серьезных заболеваний, включая сердечные заболевания. Поскольку чай получают из зеленых листьев, которые, как доказано, хорошо подходят для тела, полифенолы растений также хороши для здоровья сердца.

Они могут бороться против затвердевания артерий и держать их ясными. Спиртовый чай также может способствовать хорошему холестерину, уменьшать воспаление и улучшать кровообращение, которые также необходимы для хорошего здоровья сердца.

Получите лучший кофеин, отличный от кофе:

Многим людям нужно несколько чашек кофе, чтобы пройти долгий рабочий день, но эта практика оказалась плохой для организма. Вместо этого, пить спичечный чай - гораздо более здоровая практика. И спичечный чай может помочь вам избежать этого краха в конце дня, поскольку кофе может вызвать аномальные всплески в уровнях адреналина, глюкозы и инсулина. Вы почувствуете себя намного лучше к концу дня, когда вы будете пить спичечный зеленый чай.

Здоровые зубы и свежее дыхание:

Питьевой спичечный чай может помочь остановить производство вредных бактерий во рту, что может привести к накоплению зубного налета на зубах и неприятному запаху изо рта. И вам не придется страдать от того, что зубы окрашивают кофе в зубы. Теперь ваше дыхание будет пахнуть намного лучше, не пытаясь постоянно чистить зубы или полоскать рот полосками рта, которые также могут убить хорошие бактерии во рту.