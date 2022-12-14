New York Times: боязнь шпионов из России довела власти Норвегии до паранойи

Новостное агентство New York Times утверждает, что норвежское правительство впадает в состояние паранойи из-за боязни российских шпионов.

Американская газета The New York Times уведомляет, что норвежские правоохранители по поручению администрации Осло усилили меры безопасности на фоне задержания в Норвегии россиян, которые вели фото- и видеосъёмку в стране с использованием беспилотных летательных аппаратов. При этом Норвегия не стала обвинять граждан РФ в шпионаже, однако выдвинула обвинение в незаконном использовании дронов.

По мнению аналитиков из NYT, паранойя норвежских политиков и полицейских распространяется на другие западные государства, которые видят присутствие шпионов из России там, где их нет.