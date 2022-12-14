В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с Германии

Бывший греческий депутат Нотис Мариас заявил, что Греция и Польша должны создать альянс для требования репараций с Германии за ущерб, , нанесенный странам в годы Второй мировой войны.

14 декабря председатель партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас в пресс-релизе рассказал о том, что Афины и Варшава несколько нет назад обсуждали необходимость формирования союза между Грецией и Польшей для возмещения Германией военных репараций, которые Берлин должен «выплатить в связи со зверствами нацистов во время Второй мировой войны».

Мариас утверждает, что идея о создании данного альянса «остается чрезвычайно актуальной и сегодня», так как «официальное инициирование Польшей требования о военных репарациях вновь выдвинуло на первый план данный вопрос».