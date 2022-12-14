Дед Заворотнюк покончил с собой, когда ему поставили рак

В роду актрисы Анастасии Заворотнюк уже были случаи рака. Онкология была у дедушки артистки. Узнав о страшном диагнозе, мужчина покончил с собой.

Дедушка онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, который страдал от того же недуга, что и его внучка сейчас, не выдержал страданий.

Родственника знаменитости мучили жуткие боли, которых тот не выдержал, наложив на себя руки.

Этой информацией поделился первый муж Заворотнюк Олаф Шварцкопф.