Дед Заворотнюк покончил с собой, когда ему поставили рак
2022-12-14 18:18
В роду актрисы Анастасии Заворотнюк уже были случаи рака. Онкология была у дедушки артистки. Узнав о страшном диагнозе, мужчина покончил с собой.
Дедушка онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, который страдал от того же недуга, что и его внучка сейчас, не выдержал страданий.
Родственника знаменитости мучили жуткие боли, которых тот не выдержал, наложив на себя руки.
Этой информацией поделился первый муж Заворотнюк Олаф Шварцкопф.
Опубликовано: Наталья Гончарова