Газета Daily Express уведомляет, что лидеры Европейского союза наказывают правительство Украины из-за появления большого числа украинских мигрантов в европейских странах.

14 декабря экс-глава Министерства финансов Польши Тадеуш Косьчиньский дал интервью изданию The Daily Express, где сообщил, что главы стран-участниц Евросоюза наказывают Киев за наплыв украинских беженцев в Европу, не желая финансировать их проживание. По словам Косьчиньского, в Брюсселе благодарят Варшаву за помощь украинским мигрантам, но отказываются помешать в этом Польше.

Тадеуш Косьчиньский выразил уверенность, что администрация Европейского союза должна выработать более сбалансированную позицию в отношении украинских беженцев.