Дмитрий Медведев подверг критике латвийского президента Эгилса Левитса за то, что тот предложил создать антироссийский трибунал.

В среду зампостпреда Совбеза России Дмитрий Медведев публично заявил, что национальный лидер Латвии Эгилс Левитс призвавший создать "Рижский трибунал" для осуждения действий российских военных в Украине, является "недопрезидентом". По словам Медведева, Латвия не обладает полноценными войсками и независимой экономикой, в то время как у России есть ядерное оружие.

Дмитрий Медведев отметил, что Левитс обязан спросить у своего населения, желает ли Латвия участвовать в возможной военной конфронтации с Россией.