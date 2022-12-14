Моргенштерн избавляется от своей недвижимости в России

Площадь особняка составляет 400 квадратных метров, площадь участка 13 соток. На территории также имеется бассейн.

Рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом, решил избавиться от своего дома в Новой Москве.

Певец выставил недвижимость за 80 миллионов рублей, сообщает MSK1.RU.

Дом находится в коттеджном поселке города Троицк. Площадь особняка составляет 400 квадратных метров, площадь участка — 13 соток. На территории также имеется бассейн.

В доме 3 спальни, открытая кухня-гостиная с зоной для кинотеатра и камином, а также - спа-зона с сауной и игровая комната. Интерьер отличается большими окнами и стенами белого цвета.

Моргенштерн купил дом летом 2021 года. Рэпер опубликовал тогда серию фото и видео, где показал наличные для покупки недвижимости, сообщает "Рамблер".