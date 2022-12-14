Минэнерго США: стратегические запасы нефти страны упали до минимума с 1984 года

Минэнерго США заявило, что стратегические запасы нефти страны упали до 382,3 миллиона баррелей.

В среду, 14 декабря 2022 года, пресс-служба Министерство энергетики США сообщила о том, что запасы «чёрного золота» в стратегическом нефтяном резерве Штатов за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей.

Отмечается, что в настоящее время запасы нефти в США составляют 382,3 миллиона баррелей, таким образом, данный показатель опустился до минимума 6 января 1984 года, когда запасы в стратегическом резерве достигали 380,7 миллиона.