Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прервал голодовку, объявленную несколькими часами ранее, после получения письма от европарламентариев.

14 декабря адвокат Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала «Пирвели» сообщил о том, что объявивший голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прервал её спустя несколько часов.

Хачапуридзе пояснил, что его подзащитный, ранее игнорировавший просьбы адвоката о прекращении голодовки, принял данное решение после получения письма от депутатов Европейского парламента, содержание которого остаётся неизвестным.