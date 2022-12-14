Трамп анонсировал «важное объявление» 15 декабря, заявив, что США нужен супергерой

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал «важное объявление» 15 декабря, заявив, что Америке нужен супергерой.

14 декабря бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал видеообращение к американцам в костюме супергероя, где анонсировал «важное объявление» в четверг, 15 декабря текущего года.

Трамп, заявивший в своём видеообращении о том, что «Америке нужен супергерой», ранее объявил об участии в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году.