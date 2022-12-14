В США задумались о создании трибунала по спецоперации на Украине

В США обсуждают возможности создания трибунала по спецоперации на Украине. Об этом рассказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома.

Он отметил, что пока не может сказать ничего определенного по этому поводу, но данный вопрос прорабатывается.

По словам Кирби, администрация США намерена убедиться в том, что процесс будет продолжаться.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что правом создания трибунала обладает только Совбез ООН.