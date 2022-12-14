Российские силы ПВО отработали в городе Клинцы Брянской области

Местные жители сообщают, что в городе Клинцы Брянской области российские силы ПВО отработали, предоложительно, по украинским беспилотникам.

В четверг поздно вечером, 14 декабря 2022 года, ряд Telegram-каналов, со ссылкой на местных жителей, сообщили о том, что в небе над городом Клинцы Брянской области отработала российская система противовоздушной обороны.

По предварительным данным силы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины, однако на данный момент официальной информации о произошедшем в Клинцах нет.