Медведев высказался о Латвии: «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции»
2022-12-14 20:57
Заместитель главы Совбеза ООН ответил на слова президента Латвии Эгилса Левитса о проведении в Риге трибунала по расследованию действий России на Украине.
По его словам «недопрезидент марионеточного маленького государства», у которого нет своей армии и экономики, пытается судить великую державу.
Медведев напомнил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и располагает ядерной триадой.
Он предложил Левитсу представить последствия обиды на него такой страны, а также заявил: «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции».
Опубликовано: Светлана Репина