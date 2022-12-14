Медведев высказался о Латвии: «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции»

Заместитель главы Совбеза ООН ответил на слова президента Латвии Эгилса Левитса о проведении в Риге трибунала по расследованию действий России на Украине.

По его словам «недопрезидент марионеточного маленького государства», у которого нет своей армии и экономики, пытается судить великую державу.

Медведев напомнил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и располагает ядерной триадой.

Он предложил Левитсу представить последствия обиды на него такой страны, а также заявил: «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции».