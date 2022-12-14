Кирби: США не видят возможности завершения боёв на Украине к концу 2022 года

Джон Кирби заявил, что США не видят возможности для завершения боевых действий на Украине до конца 2022 года.

В среду, 14 декабря 2022 года, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга оценил возможность прекращения боевых действий на Украине до конца текущего года.

Кирби утверждает, что на данный момент Вашингтон не считает возможным завершение специальной военной операции России на Украине «в ближайшие зимние месяцы».