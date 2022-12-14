Белый дом сообщил об освобождении гражданина США в рамках обмена между Россией и Украиной

Белый дом сообщил об освобождении гражданина США в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге сообщил представителям СМИ об освобождении из российского плена гражданина Соединённых Штатов в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной, отказавшись раскрывать личность наёмника.

Ранее, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил об очередном обмене 64 пленными между Москвой и Киевом, в ходе которого был освобождён американец Муракези Суеди, который «помогал» ВСУ.