Кирби: наёмник вернулся в США после обмена пленными между Киевом и Москвой
2022-12-14 21:35
Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что американский гражданин был возвращён на родину после российско-украинского обмена военнопленными.
Вечером среды Джон Кирби провёл брифинг в Белом доме, пообщавшись с представителями прессы, где заявил, что в результате нового обмена военнопленными между армии России и Украины в Соединённые Штаты был возвращён американский гражданин, ранее принимавший участие в украинском вооружённом конфликте.
Пр данным таблоида Washington Post, вернувшимся в США американцем является Суэди Мурекези, родившийся в Руанде и попавший в плен недалеко от Херсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей