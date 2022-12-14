Кирби: наёмник вернулся в США после обмена пленными между Киевом и Москвой

Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что американский гражданин был возвращён на родину после российско-украинского обмена военнопленными.

Вечером среды Джон Кирби провёл брифинг в Белом доме, пообщавшись с представителями прессы, где заявил, что в результате нового обмена военнопленными между армии России и Украины в Соединённые Штаты был возвращён американский гражданин, ранее принимавший участие в украинском вооружённом конфликте.

Пр данным таблоида Washington Post, вернувшимся в США американцем является Суэди Мурекези, родившийся в Руанде и попавший в плен недалеко от Херсона.