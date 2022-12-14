Филиппо: жена Зеленского просит генераторы для Киева, тратя миллиарды Евросоюза
2022-12-14 21:43
Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо утверждает, что Елена Зеленская попросила ЕС поставить Киеву электрогенераторы.
14 декабря глава партии Франции "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо опубликовал новое сообщение в одной из соцсетей, где публично заявил, что Елена Зеленская, жена действующего президента Украины, просит лидеров Европейского союза поставить Киеву электрические генераторы из-за частых ракетных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.
В ответ на просьбу Зеленский Филиппо сообщил, что супруга украинского президента должна рассказать, на что она и правительство Украины тратит предоставляемые Евросоюзом средства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей