Посла России в Кишинёве вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду

Глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в ведомство из-за слов Захаровой о Санду.

14 декабря вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в эфире Jurnal TV сообщил о том, что посол Российской Федерации в Кишинёве Олег Васнецов вызван в молдавский МИД после слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о президенте Молдавии Майе Санду.

Попеску уточнил, что Васнецову «была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии» Захаровой, которая допустила, что Санду «врала», когда во время президентской избирательной кампании обещала защищать права нацменьшинств.