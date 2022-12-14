Шесть китайских дипломатов уезжают из Великобритании из-за расследования

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что шесть сотрудников Генерального консульства Китая в Манчестере уезжают из Великобритании.

Он пояснил, что ранее правоохранительные органы потребовали отзыва дипломатической неприкосновенности у этих сотрудников. Их планировалось допросить по делу об избиении активиста.

14 декабря истек срок в который китайская дипмиссия должна была решить вопрос.

В ответ на запрос британской стороны правительство Китая отозвало всех дипломатов, о которых шла речь. Среди них был и генеральный консул Чжэн Сиюаня.