У Белого дома есть доказательства сделки России и Ирана на поставку баллистических ракет
2022-12-14 22:21
Представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что Россия заключила сделку с Ираном на поставку баллистических ракет.
Он отметил, что располагает свидетельствами заключения данной сделки между двумя странами.
По словам Кирби, расширение сотрудничества в военной сфере между Россией и Ираном вызывает серьезную обеспокоенность в США.
Ранее в Иране заявили, что Украина не смогла предоставить доказательства использования Россией иранских беспилотников в боевых целях.
Опубликовано: Светлана Репина