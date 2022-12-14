У Белого дома есть доказательства сделки России и Ирана на поставку баллистических ракет

Представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что Россия заключила сделку с Ираном на поставку баллистических ракет.

Он отметил, что располагает свидетельствами заключения данной сделки между двумя странами.

По словам Кирби, расширение сотрудничества в военной сфере между Россией и Ираном вызывает серьезную обеспокоенность в США.

Ранее в Иране заявили, что Украина не смогла предоставить доказательства использования Россией иранских беспилотников в боевых целях.